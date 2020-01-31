新型冠狀病毒肺炎事件持續延燒，自義大利政府31日公布在羅馬確診2宗武漢肺炎病例後，當地政府隨即宣布進入「緊急狀態」，並且撥出款項應對新型冠狀病毒疫情，緊急狀態計畫將持續六個月，該國已撥款約500萬歐元應對病毒疫情。

據義大利安莎通訊社報導，意大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）31日宣布，該國將進入國家緊急狀態，這也是全球第一個國家為因應武漢肺炎疫情而採取進入緊急狀態計畫的國家。

報導指出，兩名來自武漢的中國遊客在1月23日抵達米蘭後，接著前往羅馬的旅館住宿，期間曾搭乘公車前往卡西諾觀光，29日晚間兩人因為身體不適接受健康檢測，最終在30日確診並接受隔離，這也是義大利境內首度確診武漢肺炎病例。

同時，孔蒂也宣佈，義大利將暫停所有飛往中國的班機，並進入長達六個月的緊急狀態義大利經濟部長瓜堤耶里（Roberto Gualtieri）則表示，目前該病毒對義大利經濟並未造成太大影響。

(工商 )