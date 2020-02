在美國波士頓《觀察家報》前專欄作家理查森(Michael Richardson)持續追問總統蔡英文「論文門」的壓力下,倫敦大學終於答應為期6星期的內部審核。日前內審完畢,倫敦大學羅莎琳.弗列多(Rosalind Frendo)正式回覆理查森,表示對於透明化(transparency)的要求不應侵犯個人隱私(privacy)的保護,也就是仍然拒絕回答蔡英文所謂「博士論文口試」的口試委員姓名。

弗列多是倫敦大學的法遵董事(Director of Compliance)暨董事會秘書(Secretary to the Board)。理查森表示,蔡英文去年才提交了她1984年的所謂論文給母校倫敦政經學院(LSE),但卻不是一份已經完成且有口試委員簽名的論文,反而更像是由幾篇文章集結起來的草稿。

蔡英文曾在回憶錄中表示,口試委員對她的博士論文印象極深,希望給她兩個博士學位。LSE拒絕證實口試委員名單,但表示蔡英文曾在1983年10月16日有過一場論文口試(viva)。不過理查森指出,這一天是星期天,對口試來說是極不尋常的日子。當被指出這個疑點時,LSE把問題轉給當時的學位授予機構倫敦大學,由弗列多接手。

理查森說,弗列多的回信裡沒有談論論文本身,但解釋了為何蔡英文的學籍卡不公布口試委員姓名。她表示,學籍卡裡有學生的註冊等個人資料,對學生們來說,不是可以公諸於眾的材料;即使是在蔡英文博士論文這件事情上,公眾都可以閱讀論文本身,但不表示學籍卡的其他部分可以被公眾取得。

理查森的結論是,雖然蔡英文論文門已經淡出新聞,但是獨立媒體仍然在爭論中。此次弗列多決定不公開蔡英文博士論文口試委員,可能引發新一輪的批評,也就是蔡英文根本沒有拿到博士學位,而倫敦大學只能繼續掩蓋這個令人尷尬的錯誤(an embarrassing mistake)。

旅美學者林環牆日前在其臉書上除了貼出理查森文章,也說明弗列多的回覆是目前為止校方層級最高,但回覆內容仍在迴避問題的核心。

不少網友不可思議地表示,口試委員名單為何竟會是隱私:「鬼扯,口試委員姓名跟個人隱私有關嗎?」「別人論文的第一頁就是口試委員的簽名!」還有網友表示,五分鐘的事情為何倫敦大學要辦六個星期。

(旺報 )