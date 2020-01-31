日本台灣交流協會31日在東京舉辦「令和元年度日本台灣交流協會表彰」儀式。交流協會理事長谷崎泰明受訪時表示，他非常認同安倍首相的主張，日本支持台灣加入世界衛生組織（WHO）。

獲日台交流協會表揚的有，日本台灣學會、青少年交流協會、中京大學名譽教授檜山幸夫，獲獎理由是促進台日的相互理解及友好親善，促進在台灣的宣傳和文化事業。

日本台灣學會理事長松田康博代表領表彰狀時表示，他最近排滿了針對台灣情勢研究的討論會，日本台灣學會每年會分別在台日舉辦學會，以加強兩國的學術研究，加深在學術上對彼此政經社會的認識。

青少年交流協會會長大島秀樹代表領表彰狀時表示，該協會致力加強台日青少年學生的交流，注重學校教育界之間的交流，年輕人應互相認識理解，為下一代建立關係。

檜山教授著有《總督府檔案與臺灣統治》等研究台灣的著作，他表示，歷經30多年的研究，目前已退休但還在研究，至死都做不完。

谷崎在會後受訪時，針對安倍發表支持台灣加入WHO的談話表示，WHO本來就是個專門的機構，疫情是全球共通的問題，應該是不分國界的。若將某個特定國家或地區排除在外，將會出現防疫漏洞，這次的疫情凸顯出這個大問題，希望WHO能讓台灣加入，這是日本的期望。

(中時電子報)