大陸湖北省武漢市政府黨組成員李強1月31日表示，武漢疫情發生以來受捐贈情況，並表示，武漢市主要由慈善總會、紅十字會分別對口接收捐款、通用物資以及醫療專用物資捐贈，截至31日12時，慈善總會共收到社會捐款25.86億元（人民幣，下同，約台幣116億）。

此筆龐大的捐款，目前首批非定向社會捐款已使用8.4191億元，且已發布了公告，第二批6億元即將公佈，定向捐款3600萬元已按照捐贈人意願撥付到位，後續捐款確定方案後及時公佈。

截至30日，大陸紅十字會共接收27筆社會捐贈的各類防控急需物資，大類有口罩9316箱、防護服74522套、護目鏡80456個，還有其他藥品和醫療器械，捐贈物資由大陸指揮部根據各醫療機構需求統一調撥，累計接受社會捐贈資金6億808萬，目前已撥付1億5859萬元交由指揮部使用，另有定向捐贈2500萬元已經撥付給受捐單位。

李強說，下一步將加資訊息統一發布，加快捐贈物資流轉，同時專款專物將依法依規公佈，歡迎社會各界支持與監督。

(旺報 )