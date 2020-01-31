德國31日證實武漢肺炎確診病例已增至六人。新增的患者是一名兒童，是巴伐利亞一家汽車零件公司員工的小孩，也是德國首例人傳人。這家公司已有5名員工檢測結果呈陽性。辦公室已暫時關閉，讓員工在家上班。

醫師表示，這6人的病情都已穩定。一開始是因為中國大陸的同事到公司拜訪，結果感染了其他員工。

德國政府31日表示，德國製藥公司CureVac AG和流行病預防創新聯盟（CEPI）正在研發抗武漢肺炎冠狀病毒的疫苗。

(中時 )