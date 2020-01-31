德國出現人傳人首例 23:062020/01/31 中時 鍾玉玨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 德國31日證實武漢肺炎確診病例已增至六人。新增的患者是一名兒童，是巴伐利亞一家汽車零件公司員工的小孩，也是德國首例人傳人。這家公司已有5名員工檢測結果呈陽性。辦公室已暫時關閉，讓員工在家上班。 醫師表示，這6人的病情都已穩定。一開始是因為中國大陸的同事到公司拜訪，結果感染了其他員工。 德國政府31日表示，德國製藥公司CureVac AG和流行病預防創新聯盟（CEPI）正在研發抗武漢肺炎冠狀病毒的疫苗。 (中時 ) #武漢肺炎 #武漢 #肺炎，德國 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 為何歐洲人不戴口罩？網曝國情差異 16:182020/01/30 日常 武漢肺炎病例持續增加 避險資產日圓上漲 23:282020/01/30 財經 手機恐是病毒溫床？ 醫揭2招防堵 08:332020/01/31 生活 大政治大爆掛-無色覺醒》 輕症成漏網之魚 台第九例專家都擔憂 14:112020/01/31 政治 7口6人患武漢肺炎 媳婦曝：傳播者公公沒症狀 14:312020/01/31 時事 《盤後解析》武漢疫情攪局，元月行情泡湯、重挫502點 14:322020/01/31 財經 英國淪陷！武漢肺炎2確診來自同一家庭 18:482020/01/31 國際 再添一例！武漢肺炎確診第10例為第9例患者的先生 18:582020/01/31 生活 國際熱門新聞 掀褲長滿「綠蚯蚓」！ 女主播10年不敢露腿…短裙夢險碎 - 國際 布萊恩直升機少三設備 美擬強制所有航空器加裝 - 國際 詐欺犯認證？王立強6500萬資產遭澳法院凍結 - 國際 王室大戰！威廉凱特無所不比 - 國際 多頭大師預言 此人當選美總統 黃金飆破2千美 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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