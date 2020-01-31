武漢肺炎疫情延燒，政府釋出600萬片口罩，每個8元惹議，自2月1日開始，售價又調降為6元。名嘴羅友志對此爆氣表示，本來口罩一個2.5元，現在賣8元，又降2元叫「德政」？！

羅友志指出，年輕人們知不知道「朝三暮四」的成語故事是什麼嗎？在說像猴子一樣，好耍啊！本來口罩一個2.5元，現在賣8元，然後又降2元叫「德政」？！一堆天然獨年輕人、1450在網路上到處護航「政府平抑物價」、「掌控貨源有方」！

羅友志表示，若是「徵用」，就應大方發給老百姓，幹嘛要我們自己買，還要多付2元給過年的通路、物流業者，幹嘛？口罩業者是細漢要被徵用，通路、物流是大哥，就要多給他們過年紅包是嗎？

網友則認為，「鼻屎大的國家都比我們強！人家口罩用送的！我們算三小？」、 「我平常在診所買口罩一盒（50片）也才150，現在居然是政府公定價翻倍耶！」

(中時電子報)