日本小林製藥社長小林章浩31日在記者會上表示，為因應武漢肺炎的疫情擴大，來自大陸的訪日客大量購買口罩造成缺貨，目前已開始增產，但因原料不足而無法採取完全的生產態勢。

《產經新聞》報導指出，小林表示，自大陸採購原料的不織布現在難以確保能夠供貨，希望能儘快對應，但到底能增產到哪種程度還未知，仍在苦戰中。

小林製藥的公關指出，該公司推出的避免因乾燥引起喉嚨痛的口罩，雖然不是針對防範病毒的，而且比一般口罩都貴，現在也一樣賣到缺貨，各零售店還紛紛來追加訂單。除了外國旅客之外，也有許多日本國內企業開始買口罩給員工用。

東京都、千葉縣的許多藥房都開始限購口罩，貨架上開始貼出每人限購大包裝的1盒、5盒或10盒不等的告示，有的藥房或商店已貼出缺貨的道歉啟示。東京錦系町的百貨商場前，農曆春節期間擺出的花車上陳列的不再是以往的福袋而是口罩。現在市面上的消毒藥水、除菌用酒精和濕紙巾也開始缺貨。

(中時電子報)