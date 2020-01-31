串聯雙北各主要捷運線的新北環狀線今（31日）上午在新店十四張站舉行通車典禮，蔡英文總統、交通部長林佳龍、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲、前台北縣長周錫瑋等出席見證通車，但卻有多名地主前往陳情，抗議政府占用民地強行通車，地主痛批「藐視民意，官逼民反！」最後由相關代表接下地主的陳情書。
地主代表陳明雄說，主要通路的地主做了那麼多的協助與犠牲，如漏徵落墩地，地主也配合以地上權先行提供使用，辛苦種植近20年的高級沉香樹也讓捷運局移植以配合施工。
捷陳明雄說，運局沒請專業人員移植以致那些沉香樹枯死，前後要以一株800元徵收，實在離譜。施工道路未協議價購，地主也無條件配合讓捷運局使用，如今還侵占民地鋪設柏油路面及開闢行人步道等設施。
陳明雄表示，捷運站前主要通路不辦理價購，各有關單位也互相推責，不聞不問地主們的訴求，約800坪土地的陳、劉、楊三家共10多位地主投訴無門，才採自立救濟，抗爭到底，不希望美河市事件再次重演，盼政府能重視，以示公允。
(中時 )
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