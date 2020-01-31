新北市高灘地工程管理處日前於新月橋新莊端自行車租借站旁撒播約1公頃大波斯菊花種子，已開始競相綻放嬌美花容。（新北市高管處提供／葉書宏新北傳真）

新北市高灘地工程管理處日前於新月橋新莊端自行車租借站旁撒播約1公頃大波斯菊花種子，已開始競相綻放嬌美花容。（新北市高管處提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府高灘地工程管理處日前於新月橋新莊端自行車租借站旁撒播約1公頃大波斯菊花種子，已開始競相綻放嬌美花容，並展現出多采多姿婀娜風采，許多民眾路過，忍不住停下來拍照留念。看著隨風搖曳聞風起舞的花精靈們，讓賞花民眾心靈也得以放鬆。

新北高灘地是北台灣最大河濱公園，也是新北市民假日騎乘自行車的好「趣」處，每年2至3波不同花種的花海造景，更吸引不少遊客前來拍照，今年首波即是將盛大登場的波斯菊。

波斯菊又名秋英、秋櫻，是菊科秋英屬的一年生草本植物，是廣泛栽培的園藝花卉、切花和乾花材料，適於布置花境和花壇，也適宜作為背景花卉材料。由於繁殖力強，常群生，形成花海。花色包括白、紅、粉、紫等多種花色，在溫暖地區花期可從秋季至翌年春季。

高管處表示，欣賞花海不用舟車勞頓、跋涉千里跑到郊外，只要來到新月橋新莊端廣場旁，就可感受波斯花海的壯觀，而這處的波斯菊花海未來將會持續綻放，預計在2月中前後開花可達到極大期，並以「數大便是美」的花海姿態呈現。

歡迎市民至該處走春欣賞美麗花海，而喜愛攝影的民眾，更可拿起相機「拈花惹草」一番，捕捉最美的「花之倩影」。此外，新月橋下廣場有自行車租借服務，歡迎民眾來騎自行車，欣賞花海風景。

(中時 )