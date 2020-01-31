武漢肺炎肆虐，造成民眾瘋搶口罩，赴陸發展的女星劉樂妍也透露自己買不到口罩，讓她崩潰哭喊不敢出門，31日實在因為家中沒糧食，她不得已出門覓食，未料竟看到商場驚人一幕。

目前人在河北的劉樂妍，在微博發文：「快遞現在不送貨，外賣也不送貨，我家裡真的彈盡糧絕。連狗飼料都沒有了，我就想出來吃個漢堡炸雞，再吃個冰，吃完我就回家。我不會亂跑的。」文末還笑稱「三明治特派記者劉樂妍在河北商場冒死為您報導」。

劉樂妍到河北商場都沒人。（圖／翻攝自微博）

同時附上她到一家商場的影片，只見商場內部完全沒有店家營業，讓她驚呼：「居然有這種事欸，商場讓我進來了沒錯，可是居然專櫃都沒看，你看H&M，專櫃都是沒開的，那你放我進來幹嘛」。

而在武漢肺炎剛爆發時，劉樂妍曾誇口：「我怎麼可能會死在肺炎裡呢？肺炎怎麼可能弄的死我？」後來疫情漸漸擴散，她即改口：「我現在都不敢出去，根本買不到口罩，你說怎麼出去呢？」日前更透露台灣親友幫買口罩要寄給她卻被擋下，不解直怨「太可恨了吧」。

劉樂妍日前發文哀怨收不到親友寄的口罩。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)