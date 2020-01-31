百貨與中華民國愛鼠協會推寵物鼠認養。(中華民國愛鼠協會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園遠百騎樓掛滿民眾彩繪元宵燈籠。(桃園遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

過完農曆春節，元宵節也緊接著登場，各縣市卯足全力舉辦漂亮又盛大的燈會，許多業者也緊鑼密鼓推出系列活動與民眾同歡。桃園遠東百貨即日起至2月9日(日)在1樓騎樓掛上民眾彩繪的創意造型燈籠，伴隨數十顆大大小小的喜氣燈籠，打造滿滿節慶氣氛，2月9日(日)15：00也應景舉辦元宵猜燈謎活動，更與中華民國愛鼠協會合作推出鼠年限定新年同樂會，一同歡慶鼠年時節。

響應金鼠年，桃園遠東百貨特別與中華民國愛鼠協會合作，廣發英雄令，邀請飼主攜帶寵物鼠，於2月2日(日)14：30參加美味鼠鼠Buffet，現場也專為萌鼠設置遊戲區，讓寵物鼠有吃又有得玩，飼主也能互相交流增進飼養觀念。

此外，桃園遠東百貨也鼓勵民眾參與愛心萌鼠認養活動，於2月16日(日)14：30舉辦萌鼠講座，可飼養的寵物鼠包括一線鼠、三線鼠、黃金鼠、天竺鼠等，除了傳授養鼠秘訣，講座內容也將宣導一籠一鼠、冬季保暖觀念，讓未來飼主能預先建立照護觀念。

(中時 )