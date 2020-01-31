武漢肺炎（2019-nCoV）疫情不斷延燒，今（31日）已被世界衛生組織（WHO）列為國際公共衞生緊急事件，是史上第6度宣告。世衛承認武漢肺炎疫情有風險，國際與大陸交流之國家需要小心應對。雖然疫情已蔓延至許多國家，但目前仍只有大陸有死亡案例，對此，有民眾就好奇，究竟是哪個國家的防疫做得最好？不料網上一面倒，指出當然是「這裡」。

網友在網路論壇PTT上詢問「目前為止哪個國家防疫做的最好」？他認為台灣離疫情重災地大陸那麼近，目前僅有10例，孩都是本土群聚感染，防疫應該算是做得不錯，另外還有其他鄰近國家如日本、韓國及東南亞等國，哪個國家目前防疫做最好？

網友對此認為，台灣和大陸往來密切又鄰近，防疫其實已做得不錯，但因台商返台，防不慎防，才導致疫情擴散。「台灣還不錯啊，可惜被台商害到」、「台灣不錯，尤其以我們這種交流密切度來說」。

不過，有一個國家網路聲量一面倒，網友認為防疫做得無可挑剔，那就是「北韓」。原因是北韓老早就封鎖國境，大陸人完全無法進入，防疫相當扎實。網友指出，雖然北韓做法直接鎖國，但「最原始也最有效，直接鎖國界」。這讓鄉民一片讚嘆「北韓是先知」、「北韓，完全禁止中國人入境，重點是超級果決」。

但也有人吐槽，「北韓只是封鎖消息不讓你知道而已」、「只有關閉邊界而已吧，他們有能力防疫嗎」？

武漢肺炎目前以中國大陸9801人感染、213人死亡最多，台灣今累積至10人確診；亞洲統計香港12人、澳門7人、日本17人、泰國19人、南韓11人、新加坡16人、越南5人、馬來西亞8人、柬埔寨1人。

(中時電子報)