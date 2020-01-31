受到武漢肺炎疫情的影響，不僅是台灣，大陸各地口罩也都缺貨，日前一名香港議員卻在臉書上轉貼一段影片並留言指出，高溫蒸氣替口罩消毒可解燃眉之急。這讓底下網友看到後忍不住砲轟，「第一宗本港確診的武漢腦炎」。

香港議員蔣麗芸日前在臉書上轉發一則影片，她指出，「當口罩供應短缺時，高溫蒸氣消毒可解燃眉之急」，此言論讓不少網友看不下去，認為這是在誤導大眾，紛紛跳出來怒轟，「建議蔣議員你直接把自己的腦用蒸氣消毒一下，應該可以為香港可解燃眉之急」、「蔣議員是第一宗本港確診武漢『腦』炎」。

沒想到，蔣麗芸隨後又跳出來發文強調，短片裡介紹100度高溫蒸氣消毒口罩的方法，是屬於沒辦法中的辦法，總比不戴口罩上街好。

香港議員蔣麗芸臉書反駁網友。（摘自蔣麗芸臉書）

接著，蔣麗芸甚至二度發新聞稿回應，根據資料顯示，一般口罩中層材料是以聚丙烯纖維製成，聚丙烯纖維熔點高達攝氏167度，使用溫度範圍為攝氏負30度至攝氏140度，耐熱且可用蒸汽消毒。因此她認為這方法絕非不可行。

最後，蔣麗芸更稱，有口罩誰人想再重複用？現時鬧口罩荒，短片建議的消毒方法，認為不可行的人，可無需參考，或是提出更有效的解決建議。

但香港網友對這解釋似乎不領情，認為這樣很容易誤導年長者，甚至害死他們。網友就留言酸她，「我有很多用過的口罩，我可以捐給你重複使用，如果真的可行，我想你不介意把你的全新口罩留給其他人」、「建議刪掉影片，不要再愚蠢了」、「我們等你的下一篇貼文：用廁所紙代替外科口罩」。

(中時電子報)