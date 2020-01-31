新北市政府勞工局原訂2月9日舉辦「2020喜『越』慶元宵 越南朋友回娘家」活動取消。勞工局為防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，考量歷年越南歡慶活動人潮都高達3至6千人，活動長時間人潮擁擠且近距離，又適逢流感流行季節，可能增加呼吸道傳染病之傳播風險，為顧及移工健康，避免人群聚集增加感染疾病可能性，取消活動。

勞工局長陳瑞嘉表示，為因應疫情升溫，要求勞工局全員投入防疫措施宣導，並要求全體查察人員於訪視移工時，加強宣導建立移工自我防治措施及防疫安全觀念，也將發函新北轄內全數仲介公司及僱有30人以上外籍移工之公司進行宣導。

勞工局提醒，移工朋友如需陪同被照顧者出入醫療院所或外出至人多或密閉場所，應全程配戴口罩，並應每天更換，加強手部清潔消毒。雇主如發現移工朋友有發燒、咳嗽等身體不適症狀，請盡速陪同就醫，另雇主可撥打免付費防疫專線 「1922」或 0800-001922或「1955」專線協助進行通報，共同攜手守護健康。

(中時 )