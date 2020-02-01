因應武漢肺炎疫情，繼中山大學、成功大學宣布延後開學，原定2月10日開學的逢甲大學，正報請教育部同意延後開學日至3月2日，須待教育部備查同意後，將再行公告及修正行事曆。

逢甲大學因應武漢肺炎疫情，1月23日成立防疫緊急應變小組，並於28日、30日召開小組會議，研議校園防疫及安心就學措施，經防疫緊急應變小組決議，為使開學後群聚傳染的風險降至最低，正報請教育部同意延後開學日至3月2日，待教育部備查後，再行正式公告、修正後行事曆。

校方表示，為維護全體教職員及學生健康，請中、港、澳入境的學生及教職員工，主動告知所屬單位主管，並居家做好自我健康觀察，居家期間的上班方式，待確認後再行通知；教職同仁於年假期間若曾接觸大陸地區返國親友，且出現上呼吸道症狀或發燒，請主動告知所屬單位主管，居家休養待健康無虞後，再返校上班。

據了解，逢甲大學有300多名陸生，其中有11名湖北的陸生，依循現行相關規定，無法來台；其他291名非湖北、尚未來台的陸生，依教育部規定，來台後要各大學採獨棟且一人一室的方式集中監測管理。

此外，教務處擬訂「學生安心就學」措施，在註冊繳費、選課、實時線上教學等，會有因應疫情的彈性做法，經核定後將公告；學務處並採購口罩、乾洗手、額溫槍、75％酒精及自動酒精消毒機等防疫品，放置於教職員及學生頻繁使用場域或大樓出入口，以確保師生健康無虞。

(中時 )