平鎮塑膠工廠大火 消防人員灌救中 00:052020/02/01 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 平鎮塑膠工廠大火，消防人員灌救中。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市平鎮區工業七路晚間11點10分傳出塑膠工廠大火，現場濃煙密布並有強烈火焰，桃園市消防局出動24輛各式消防車及70名消防人員前往灌救，現場是地上3層鐵皮建築，並無人員受困，而廠房目前已是全面燃燒，為確保消防人員安全，所有人也是佈水線在工廠外灌救，起火原因目前不明，有待火勢撲滅再進行後續調查。 (中時 ) #人員 #消防人員 #消防 #工廠 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 回韓前暖謝醫護人員 子瑜全程戴口罩網發現驚人真相 09:402020/01/28 娛樂 台中年初四住宅火警 沙鹿1獨居婦死亡 10:312020/01/28 社會 台中惡火女遭燒成焦屍 消防員為搶救還墜樓受傷 11:572020/01/28 社會 台南口罩工廠提前開工 年後日產量達85萬片 14:432020/01/28 生活 觀光口罩工廠提前開工 民眾瘋狂掃貨超誇張 15:052020/01/28 生活 武漢肺炎爆口罩荒 新北開工日正常供貨 15:082020/01/28 生活 台中市電影院業者防疫 第一線工作人員配戴口罩 18:522020/01/28 生活 彰化口罩廠發千張號碼牌限購1盒 頭香昨晚8點就來排 10:482020/01/29 生活 日追蹤武漢肺炎首位日本感染者周邊人員的健康狀況 11:292020/01/29 國際 湖北確診超過3千5百例 增援21支醫療隊 11:322020/01/29 兩岸 社會熱門新聞 俏房客賺太多「精華液」...房東愛上乳頭山鹹濕對話洩姦情 - 社會 人妻師床上大玩「大怒神」體位 結果流汁了 - 社會 網傳武漢肺炎第八例雲林確診引恐慌 縣府駁斥 - 社會 男友避不見面 女報警：他有肺炎 - 社會 護鈔大作戰！金錢豹美眉戴口罩陪酒 網：怎知美不美？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。