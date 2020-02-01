桃園市平鎮區工業七路晚間11點10分傳出塑膠工廠大火，現場濃煙密布並有強烈火焰，桃園市消防局出動24輛各式消防車及70名消防人員前往灌救，現場是地上3層鐵皮建築，並無人員受困，而廠房目前已是全面燃燒，為確保消防人員安全，所有人也是佈水線在工廠外灌救，起火原因目前不明，有待火勢撲滅再進行後續調查。

(中時 )