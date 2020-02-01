特斯拉公布財報後，周四股價再度飆漲10.3%，收在640.81美元。前華爾街分析師看好，特斯拉股價有機會衝上1000美元，且今年將納入標普500指數。

外媒報導，知名前華爾街分析師、Aegon資產管理公司執行長Gary Black將特斯拉目標價由800美元調升至1000美元，數月前，特斯拉股價剛剛觸及400美元時，他就預期特斯拉股價能翻倍。目前特斯拉市值超過1150億美元，在汽車產業僅次於豐田汽車。

而特斯拉是目前未被納入標普500指數的最大美國企業，Gary Black認為，特斯拉今年有機會被納入該指數。巴倫周刊最近也寫道，特斯拉的獲利能力不斷提高，2020年底或2021年初很有可能被納入標普500指數。惟標普對此不願評論。

特斯拉上季營收成長1%至73.8億美元，經調整後的每股盈餘2.14美元，優於分析師預期。此外，特斯拉上季全球交車11.2萬輛，為最佳單季表現；展望2020年，特斯拉預期全年交車量應該可以「輕鬆超越」50萬輛，代表將較2019年成長36%。

(中時電子報)