哈利王子曾在社群媒體貼出出自己拍攝的野生動物照片，打造環保公益形象，但根據英國八卦小報「週日郵報」（Mail on Sunday）去年4月爆料，然而畫面中的動物不僅被施打鎮靜劑，還被繩索套腳。哈利憤而投訴，但遭媒體監管機關駁回。

英國小報爆料哈利王子為了IG上的公益形象照給大象綁腳而遭哈利投訴媒體監管機關，但因以未完整說明拍攝背景為由，駁回投訴。

Prince Harry loses Ipso complaint over Mail on Sunday story that criticised his wildlife photographs that didn't reveal the fact an elephant was 'drugged and tethered'https://t.co/geTR3x60Ke — Stop the EU 🇬🇧 (@Stop_The_EU) January 31, 2020

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，哈利先前在Instagram（IG）貼出訪問非洲時所拍攝的野生動物照，慶祝世界地球日的同時，也凸顯自己對自然保育工作不遺餘力。哈利的IG帳號當時吸引560萬人追蹤。

不過「週日郵報」（Mail on Sunday）去年4月一篇標題為「哈利拍攝撼動人心野生動物照的背後是…鎮靜劑和拴繩」報導中爆料，這些照片並未完整呈現真實畫面。報導說，照片中的動物都被施打了鎮靜劑，在馬拉威拍攝的大象照則經過編修，讓人看不出牠的後腿被繩索套住。

據「週日郵報」的姐妹報「每日郵報」（Daily Mail），報業監管單位「獨立報業標準組織」（Independent Press Standards Organisation, IPSO）指出，哈利王子認為報導不實，並指控該報導編輯已違反了「編輯人準則」，暗指他故意誤導公眾，讓大家以為他是一位出色的野生動物攝影師，在危險環境中拍攝這些照片。

哈利強調，他在照片說明處清楚表示，重新安置這些動物是保育工作的一部分，而照片經過編輯則是為了符合IG上傳格式；不過，週日郵報說，哈利並未向追蹤者解釋相關情況，也不需用他這樣的方式來裁剪照片。

最後IPSO投訴委員會支持週日郵報的論點，駁回哈利指稱報導不實的控訴。IPSO在網路上公告表示，由於照片中的大象後半部已被裁掉，委員會認為從照片上來看並不清楚照片中的動物是否受到綑綁或是已注射鎮定劑，而這份報導先前已聲明這張照片是經過編修的，而哈利也承認為了符合IG照片上傳需求才會編修該照片，但實際此舉並非必要。

因此，委員會不認為該報導是刻意誤導讀者，而IG上的說明也並沒有清楚說明拍攝情境，故駁回哈利的指控。目前在哈利的IG上已無法找到該張照片。

(中時電子報)