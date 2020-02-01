桃園有名人妻被家暴後離家，沒想到丈夫竟然讓小三女同事搬到家裡住，元配透過社區監視器與先生行車紀錄器發現兩人姦情，一怒告上法院求償200萬，法院審理發現行車紀錄器錄下的兩人對話相當鹹濕露骨，明顯是「存在同居並有親密關係之男女」可能討論的內容，加上小三電話在人夫手機被設為「老婆」，法院因此認定兩人逾越一般男女關係，判2人賠45萬元，可上訴。

法官從行車紀錄器光之對話錄音譯文，發現兩人間不但有以「乳頭山我很熟」、「我熟龜頭山」、「差點給它噴到你嘴巴裡，這樣就讓你賺到太多精華液」等露骨之言詞調情及談論性交，甚至聽到2人尚有討論未來兩人如何分配小孩照顧工作、如何為日後小孩出生存錢等「明顯僅有存在同居並有親密關係之男女方可能討論之話題」，加上人夫手機把小三電話號碼稱謂設定為「老婆」，且兩人於106 年3 月起即共同居住之事實。認定他們確實存在同居之親密關係，且彼此已有性行為並視對方為同居配偶之事實，已逾越一般男女正常交往關係。

判決書指，雖然人夫辯稱僅是房東與租客關係，並提出匯款紀錄以資佐證，但法官認為，匯款紀錄本身僅能記錄金流狀況，並無從證明匯款之原因，更何況兩人已經確定是有姦情，因此辯詞不足採信，判2人得賠李妻45萬元，可上訴。

(中時電子報)