兩岸有美容SPA門市的麗豐-KY（4137）及佐登妮絲（4190），自大陸武漢肺炎爆發後，股價持續走弱；麗豐表示，除持續關注疫情外，也要求各子公司、各部門主管對部門同仁，做到主動通訊回報各員工及同住家人狀況，大陸各子公司及加盟店家已延至2月10日營運。

針對主要營運地區面對大陸武漢肺炎的延燒，麗豐表示，自農曆年前已實施各項因應舉措，包括主動預防、發送口罩、加強衛教、關心疫情、隨時回報，麗豐也捐款抗疫、援助醫護，關懷湖北，並以實物資助。

佐登妮絲則全面加強消毒防疫，以稀釋漂白水或酒精消毒地板，每日員工健康自主檢查及回報，工作同仁上班需確認體溫正常及配戴口罩，也會為替消費者入店量測體溫，同時使用特調清潔精油噴霧，保護消費者雙手潔淨。

翔宇於大陸主要營運地區為上海，其營收比重不高，已緊急採取回報制度掌握公司全體員工狀況目前一切正常；翔宇並發布重訊表示，上海子公司皆將依循法定假期規定及地方防疫狀況，調整門店營業時間及開業日期，預計2月10日復工。

(中時 )