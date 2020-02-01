天成飯店集團明爐烤鴨。圖：天成提供

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情逐漸升溫，消費者減少出入公眾場所聚餐，以外帶或外送餐飲在家與親友享受美味餐點，天成飯店集團順應消費型態改變，天成飯店集團旗下三館：台北天成大飯店、台北花園大酒店及世貿國際會館，主廚團隊以嚴選食材與精湛手藝於即日起至2020／04／30推出【外送饗宴】四人份合菜每套2,999，八人份合菜每套3,999，還可加價1,380另享明爐烤鴨二吃。

另更推出單點烤鴨二吃，外送限時優惠價NT$1,680，消費者點餐後，由配合的計程車專屬外送（運費按跳表計算），便能在家品味猶如在飯店餐廳般用餐的美饌盛宴。

天成飯店集團表示，重視每位貴賓與員工的健康，在防疫部份完全配合政府所有因應措施，集團旗下各館公共區域皆有提供酒精消毒機供客人使用，另備有額溫槍供消費者及員工測量。客房部份也依循防疫標準，使用75％酒精或稀釋漂白水做好整體環境消毒。

看準外帶及外送商機，天成飯店集團將服務大升級，升等加量不加價，三館聯合推出【外送饗宴】四人份2999，八人份3,999，四人合菜餐點包括有繽紛開胃「富貴美拼盤」、外酥內嫩的「上海油爆蝦」、豐腴鮮美「無錫嫩玉排」、清爽脆口「翠苗彩椒杏鮑菇」、晶瑩剔透「櫻花蝦炒飯」、香氣襲人「人蔘棗雞盅」，最後附上「蘿蔔絲酥餅」，讓味蕾畫下完美。

點用合菜另享烤鴨加價優惠，明爐烤鴨二吃搭配【外送饗宴】一起購買僅需加價1,380，「明爐櫻桃烤鴨」選用宜蘭3公斤以上的肥美櫻桃鴨，透過廚師團熟練技藝，採掛爐烘烤手法，經過時間與火候嚴格掌控把關後，使得鴨皮香脆可口，同時充分鎖住香嫩肉汁，呈現出外油亮酥、內肉質細緻的好滋味，再搭配Q彈薄透的手工自製餅皮，夾上青蔥、小黃瓜與特製的甜麵醬，入口除了鴨香蔥脆，餅皮的彈牙口感更是讓鴨與蔥充分結合的最佳配角。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「因應疫情升溫，集團各館防疫完全配合政府政策，各館備有酒精消毒機及額溫槍，此外針對公共區域如：樓梯扶手、門把……等，每2小時進行一次消毒，秉持加強清潔及消毒工作，積極防護。員工防護部份，已請所有服務同仁戴上口罩，並要求每小時消毒雙手或使用肥皂及清潔劑勤洗手，提升完善員工自主健康管理外，積極宣導同仁加強個人免疫力，注重營養、均衡飲食，運動及適當補充水分，以強化個人免疫力，以維護自身及家人健康。

並考量消費者減少外出聚餐，因此推出外送饗宴服務，讓饕客免排隊、免出門，利用聯合訂餐專線預訂即可訂餐，搭配專屬計程車跳錶配送（運費另計），輕鬆享受快速且便利的星級美食外帶外送服務，預估可帶動業績成長1成」。

(工商 )