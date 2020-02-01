屁孩（Ryan）推出首張專輯《屁文觀止》，近來忙於活動、校園演唱，原本體重78公斤的他，透過斷食減重法瘦身有成，1天只有4小時能進食，其餘時間斷食，去年底僅花了1個半月就激瘦8公斤，體重降至70公斤，臉整個小一圈。

他在新歌〈是在哈囉〉MV裸身展現瘦身成果，只穿了一條內褲的他在鏡頭前被強制綑綁，不過屁孩坦承MV裡的腹肌其實是用畫的，幽默表示：「對不起讓大家失望了！」而新歌〈是在哈囉〉是年輕人間的流行語，製作人rgry讓饒舌flow取代了旋律。

該曲可說是只有節奏，旋律被抽除卻不見過分突兀，很有實驗性而且聽來依然很酷，但無厘頭的歌詞，各種韻腳位置的遊戲，自嘲只懂裝酷的流行嘻哈文化，都讓這首歌名符其實的故意「是在哈囉」。此外，屁孩首場演唱會「屁孩感謝祭」將於2月14日在Legacy Taipei登場，購票請洽iNDIEVOX售票網或全台7-11超商ibon機台。

(中時 )