本周四世界衛生組織(WHO)將武漢肺炎的疫情定義為「國際關注的公共衛生緊急事件」之後，週五各國就開始陸續採取防疫的因應措施。

美國國務院宣布，即日起調高大陸的旅遊警戒等級到最高級:第四級，即「請勿前往」，非必要之旅行，禁止前往大陸。而已經在當地的美國公民，則建議盡速離開。

美國國務院認定的第四級旅遊禁令地區，通常是因為戰亂、治安等因素，對當地的美國公民造成安全威脅的國家，目前被美國列為第四級警戒的國家，有阿富汗、南蘇丹、伊朗、伊拉克、敘利亞、索馬利亞、利比亞、北韓、葉門等十餘個國家。

而大陸則是目前唯一一個因為公共衛生安全的因素，而被美國限制旅遊的國家。這項聲明之後，美國兩家航空公司:美國航空公司(American Airlines)和達美航空(Delta)，也隨即停飛往返大陸的所有航班。

美國航空從即刻起取消所有飛往大陸的班機，整個二月份到3月27日之間的大陸航班全部取消，3月28日之後的航班則視未來疫情的發展而定。

達美航空則是宣布，從2月6日起到4月30日之間，所有往返大陸各城市的班機，都暫時取消。美國是否會有其他航空公司跟進，值得觀察。

WHO雖然發布了「國際緊急事件」，但卻聲明「毫無理由對大陸發出旅遊或貿易限制令」。目前除了美國，還有義大利、以色列、新加坡及日本，宣布禁止陸客入境，或取消往返大陸的班機。

(中時電子報)