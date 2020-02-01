我們只有一個地球！隨著人類文明快速發展，土地過度開發、溫室效應、臭氧層破洞、物種絕滅、環境污染等生態浩劫隨之而來。

文化部與法國在台協會合作辦理「思辨之夜」活動，今年特別以《與自然共生》為主題，邀請法國策展人Martin Guinard、社會企業家Lea Klein、我國荒野保護協會共同發起人暨零碳行動有限公司執行長陳楊文、國立臺灣大學地理環境資源學系教授洪伯邑、中央研究院環境變遷研究中心郭士筠博士、台北鳥會芝山岩管理處副處長冉挹芬等專家學者就環境生態保育議題進行經驗交流。

文化部次長蕭宗煌表示，過去人類將大自然視為取之不盡、用之不竭的資源，但事實上人類對於大自然的予取予求己經到了臨界點。去年2019年「地球的超載日」提前了60天，目前人類消耗自然資源的速度，是生態系統再生的1.75倍，我們正在預支未來世代的資源，值得大家反思。

最近澳洲森林大火、南法的洪水與大雪，甚至當下的「武漢肺炎」疫情，都是大自然給我們的警訊，人類如果一直違背大自然的法則，民眾生活中的恐懼與生存的威脅就一直存在。因此，我們要愛護地球，尊重自然「與自然和諧共生」，攜手守護我們世世代代的家園。

2020年的思辨之夜以「與自然共生」為主題，由圓桌論壇探討氣候變遷的人文省思開場，小組討論則邀請所有與會者，透過藝術面對環境變遷的作為與影響力、環境變遷與永續經濟、能源管理、極端氣候下的農業與食物、水資源等議題，一同省思氣候變遷下的社會影響，藉由彼此的力量、集思廣益，為社會開創和諧共生的新局。

圓桌論壇（左起法國策展人Martin_Guinard、中央研究院環境變遷研究中心郭士筠博士、荒野保護協會共同發起人暨零碳行動有限公司執行長陳楊文、法國社會企業家Lea_Klein、國立臺灣大學地理環境資源學系教授洪伯邑、台北鳥會芝山岩管理處副處長冉挹芬)。（圖取自文化部官網）

(中時電子報)