上星期日美國加州發生直升機墜機意外，造成NBA傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)、13歲的二女兒(Gianna)及其他七名乘客不幸罹難。

這則消息震驚了全世界，一週以來布萊恩的新聞佔據了媒體的各大版面，從他過去在NBA輝煌的歷史，到家庭的故事。然而，他的家屬對此非常不滿。

布萊恩的家屬，本周五透過柯比有限公司(Kobe Inc.)的發言人表示:「從悲劇發生至今，布萊恩的家屬從未對外發言，亦沒有授權任何人代表他們對外發言。」

這代表了，許多媒體報導有關於他們家庭的故事，都未必是真的，特別指出有關布萊恩跟妻子約定絕不搭乘同一架直升機的傳聞，都是媒體穿鑿附會的成果。

家屬在聲明中表示，請媒體自重，坊間流傳的假新聞，媒體挖出來的小道消息，都不是真實的，而且這樣的報導只會讓當事人更加地痛苦。

布萊恩的家屬，至今唯一對外發出的訊息，只有妻子凡妮莎(Vanessa Bryant)周三在IG上的貼文:「我及女兒，對於廣大群眾在這艱難時刻表達的支持和情感，我們由衷感謝。謝謝你們的祈禱，我們非常需要。」

(中時電子報)