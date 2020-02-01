武漢肺炎來勢洶洶，大陸確診人數逼近萬人，世界衛生組織（WHO）將致命的新型冠狀病毒疫情列為國際公共衛生緊急事件後，分析師憂心恐影響世界經濟成長。1月31日美股開盤後早盤一路下殺，終場下跌603點。

武漢肺炎疫情擴散，大陸已有逾14個省市宣布將農曆春節假期延長，人們對全球經濟將遭受衝擊的憂心與日俱增。美股周五重挫，隨全球主要股市走弱。

瓊工業指數終場下跌603.41點，或2.09%，收在28256.03點；標準普爾500指數下跌58.14點，或1.77%，收在3225.52點。以科技股為主的那斯達克指數下跌147.996點，或1.59%，收在9150.938點。

倫敦FTSE 100指數下跌1.30%，收在7286.01。法蘭克福DAX 30指數下跌1.33%，收在12981.97。巴黎CAC 40指數下跌1.11%，收在5806.34。

(中時電子報)