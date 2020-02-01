美國傳奇籃球明星布萊恩(Kobe Bryant)於直升機空難中逝世，僅41歲就英年早逝，令人不勝唏噓。經過美國加州警方連日調查，直升機失事的原因也逐漸浮出檯面。

根據調查，當時除了天候不佳釀禍以外，布萊恩的直升機也少了一個關鍵設備:「地面感應警告系統」(Terrain Awareness and Warning System, TAWS)，這套裝置也稱作「地面迫近警告系統」(Ground Proximity Warning System, GPWS)，用來偵測飛機與地面的相對應關係，避免飛機在飛行中誤撞地表上的障礙物，也就是「可控飛行撞地」意外。

地面感應警告系統也是目視飛行，或是天候狀況不佳飛行時，能夠保持飛航安全的重要設備。雖然尚未確定實際失事的原因與缺少地面感應警告系統有直接關係，但加州議會本周四已經提出一項新的法案，聯邦航管局(Federal Aviation Administration)必須要求所有現役直升機加裝這套裝置。

除此之外，布萊恩的直升機也缺少了黑盒子(俗稱飛行紀錄器)和駕駛艙語音記錄器，使得調查工作非常困難，若有配備這兩項裝置，判讀當時的飛行參數及駕駛的通話內容，將有助於還原事發的經過，釐清肇事的原因。

直升機墜毀前的飛行數據，目前只能從塔台的紀錄資料中取得，與塔台失聯之後發生的事，只能靠著拼湊現場的殘骸加以判定。

(中時電子報)