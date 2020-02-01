2月1日關注的國際焦點仍然是持續擴散的武漢肺炎疫情，在WHO提升警戒層級之後，各國祭出防疫的措施。同時間，英國正式邁向脫離歐洲聯盟之路，開始另謀盟友。
一、2020武漢風暴》過去兩周內曾去大陸的外國公民 禁止入境美國
二、2020武漢風暴》新加坡1日晚上起禁止所有中國大陸旅客入境或過境
三、2020武漢風暴》俄羅斯淪陷 2武漢肺炎病例均為大陸公民
四、英國脫歐》英擬簽加拿大模式貿協
五、英國脫歐》脫歐親美 英外交巨大壓力
(中時電子報)
2月1日關注的國際焦點仍然是持續擴散的武漢肺炎疫情，在WHO提升警戒層級之後，各國祭出防疫的措施。同時間，英國正式邁向脫離歐洲聯盟之路，開始另謀盟友。
一、2020武漢風暴》過去兩周內曾去大陸的外國公民 禁止入境美國
二、2020武漢風暴》新加坡1日晚上起禁止所有中國大陸旅客入境或過境
三、2020武漢風暴》俄羅斯淪陷 2武漢肺炎病例均為大陸公民
四、英國脫歐》英擬簽加拿大模式貿協
五、英國脫歐》脫歐親美 英外交巨大壓力
(中時電子報)
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