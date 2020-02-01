小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】口罩亂象 政府成亂源！統一徵用限購 全民瘋搶買

中央昨實施口罩「統一徵購」政策，結果首日各超商、藥妝店都出現買不到口罩窘境，越徵口罩反越缺。醫療專家批評，政府限制出口，是造成民眾恐慌囤積口罩主因。經濟部解釋，徵購需要時間，預計今天可全數供貨。

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【2】江喊改革心態 黨魂在民意

表態競選國民黨主席的立委江啟臣，面對改革工程，他說除了要年輕化，還要現代化，未來要設法以網紅方式經營網路行銷，透過校園演講宣導政黨理念，「國民黨改革不是世代而是心態」。同時，國民黨要找回的東西很多，黨魂要能反映民意，否則無法符合存在理由與價值。

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【3】台灣武漢肺炎零死亡 流感奪13命

就在外界將關注焦點放在武漢肺炎之際，上周有13人因流感併重症死亡，疾管署官員表示，死亡病例大多沒有打流感疫苗，只有1位中部80多歲老太太，本身有慢性肺病及癌症病史，去年12月底出現發燒症狀後，短短4天內出現呼吸急促，送至急診時已併發肺炎、腎功能異常及呼吸衰竭，是本流感季首例接種疫苗仍死亡的病例。

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【4】周董港巡演延期 太妍3月來台恐生變

武漢肺炎疫情蔓延，許多藝人原預計舉行大型演唱會接連被迫延期或取消，周杰倫出道20周年「嘉年華」世界巡迴演唱會香港站6場，去年因反送中事件宣布延期，如今再因武漢肺炎疫情擴散，主辦方1月31日宣布演唱會暫訂順延至11月舉行，細節將於5月底公布，周杰倫所屬杰威爾音樂也證實消息。

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【5】2台商中鏢 滯武漢200人想回台

武漢一名金姓台商確認感染新型冠狀病毒引發的肺炎，1月31日下午順利住進武漢協和醫院接受治療。武漢台協副會長翁茂偉透露，該名台商能夠順利住進協和醫院非常不容易，「因為幾萬人排隊要住院，能搞進去確實不容易，協會出了一點力，主要還是省、市台辦全力幫助。」

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【6】罩不住 地方向中央求援300萬片

武漢肺炎疫情持續擴散，各縣市口罩供應不足，日缺300萬片量，新北市長侯友宜昨上午隨機至板橋區的超商購買口罩，同樣撲空。高雄市長韓國瑜反映，開學後高雄每天需55萬片，盼中央協助；宜蘭、彰化縣府也緊急各向中央調22萬、77萬片口罩，南投縣長林明溱更強調，將動支預備金設法採購口罩，供應師生及家長所需。

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(中時電子報)