直播》新科立委現報到就職 堃昌配將角逐立院龍頭 07:362020/02/01 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院。（中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020新科立委今走馬上任，來看看上任的最新情形！ (中時電子報) #立委 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》赴立院報告疫情 蘇揆：依立院決議 10:462020/01/29 政治 快評》戰力微調 國民黨要扮演最強在野黨 21:392020/01/29 政治 游錫堃拜會時力 邱顯智：黨團會有一致性的決定 14:122020/01/30 政治 民進黨立院黨團鼓掌通過 推游蔡配任正副院長 16:212020/01/30 政治 揮別44年立委生涯 王金平巡禮立法院 19:362020/01/30 政治 柯P發豪語 為執政做準備 04:102020/01/31 政治要聞 在野聯盟制衡小英艦隊 04:102020/01/31 時論廣場 林為洲當選國民黨立法院黨團總召 12:052020/01/31 政治 新國會明天登場 「堃昌配」料當選 12:512020/01/31 政治 備戰2022 時力調整黨部人事 民眾黨擬設虛擬黨部 17:472020/01/31 政治 政治熱門新聞 年輕人為何不愛國民黨？趙少康曝殘忍真相！ - 政治 陳揮文問罷韓會過嗎？高雄人爆結局 - 政治 賴士葆戴口罩進超商 竟看到一個奇景 - 政治 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 倫敦大學拒絕公布蔡英文博士口試委員名單 - 政治 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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