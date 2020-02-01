「俠客」歐尼爾於布萊恩逝世兩天後出現在TNT直播節目，歐尼爾說：「過去幾個月很難熬，我妹妹去世了，每想到當年一起歡笑的時光我就心痛。然後前兩天我姪子哭著拿手機畫面(布萊恩死訊)給我看，我說別鬧了，少來這套。」

歐尼爾第一時間不相信，認為這是改圖的惡作劇，直到巴克利等人打電話通知他。「我今年47歲，我失去了兩個奶奶，我的妹妹，現在是我的兄弟。我好一陣子沒感受到這種椎心之痛了，最後擊垮我的是他可愛的女兒也一起罹難。」

「我們永遠沒機會在他的名人堂典禮開玩笑，我們永遠不能再聊那個我5冠你4冠的老梗，還有若沒拆夥可以拿10冠的玩笑。」歐尼爾講到這裡聲淚俱下，「我無法想像這種事，傳奇老球星J博士和三大中鋒，他們在我打球時都很老了，但我見過他們每個人。」

歐尼爾痛惜布萊恩的英年早逝，感嘆未來年輕球員不能親眼見到布萊恩。歐尼爾最後說：「我到現在還希望這是一場惡作劇。我們不能把人生當成理所當然，一旦你離開了，你就永遠離開了。」

(中時電子報)