前紐約洋基重砲手葛蘭德森（Curtis Granderson）昨晚（1月31日）透過推特宣布退休，結束16年的大聯盟生涯，而他也在退休感言裡寫道：「在這將近20年的歲月裡，很開心能一直打職業棒球。」

葛蘭德森職棒生涯從底特律老虎發跡，2004年首度升上大聯盟，雖然體型嬌小，但長打能力了得，加上擁有一雙快腿，2006年開始成為老虎輪替陣容一員；2010年轉戰洋基，葛蘭德森的全壘打產量激增，4年間2度完成單季40轟的壯舉，但很可惜都以些微差距與全壘打王失之交臂。

葛蘭德森2014年轉戰紐約大都會，曾與球隊殺進世界大賽，2015年與堪薩斯皇家的系列賽第三戰更是敲出逆轉2分砲，幫助大都會拿下該年世界大賽唯一一勝，接著2017年被交易至洛杉磯道奇，之後陸續效力過密爾瓦基釀酒人、多倫多藍鳥，上季轉戰邁阿密馬林魚繳出1成83打擊率、12轟、34打點的成績，季末成為自由球員但卻乏人問津，最終宣布退休。

回顧自己的職棒生涯，葛蘭德森認為自己小聯盟、大聯盟時期沒有太大的差異，父母永遠是他最忠實的粉絲，而今天他們也向我說了同樣的話，要我別想那麼多，好好享受這段過程，玩得開心點。

葛蘭德森的16年職棒生涯，累積2057場出賽，打擊率2成49、344轟、937打點的成績單，生涯3度入選明星賽，還曾在2011年拿下銀棒獎的殊榮。

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(中時電子報)