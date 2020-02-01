全球武漢肺炎確診案例不斷新增，站在第一線的醫護人員都不敢大意，但蘇一峰醫師在臉書分享，台商的妻子被通報，疑似怕被太太怪罪，便失控大吼，讓蘇一峰直嘆，醫護難為！

昨日台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享，長期在武漢工作的台商，因出現呼吸道症狀趕緊回台，不久太太就發燒掛急診，經X光檢查後，確認妻子感染武漢肺炎，需通報，不料，該名台商知曉後，竟衝進隔離室，對醫生大呼小叫。

蘇一峰在貼文的留言處還原當時情況，台商當時情緒失控大吼，「我都沒症狀，太太有可能被感染嗎？還是只要是大陸回來的，你們就這樣處理？若我太太只是流感呢？為什麼要隔離？」最後沒掛號就離開了，蘇一峰說，當時戴著N95口罩，吵到有夠喘，最後還連累警衛與護理人員，才結束這齣鬧劇。

蘇一峰說，詢問過感染管制中心，得知台商返台已超過14天，因此不用通報，但這個事件讓他直嘆，醫護難為！而這則貼文，也引發網友熱議，許多人留言開嗆「直接火化啦」、「可以開罰嗎」、「台商應該也要隔離吧」、「這個要開罰跟停健保」。

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(中時電子報)