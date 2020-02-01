氣象局今晨4時13分發布低溫特報，13縣市天氣非常寒冷，晨間有6度以下氣溫。(圖擷自氣象局)

氣象局今晨4時13分發布低溫特報，全台20縣市爆冷變成「凍番薯」。氣象局說，受到寒流影響，今(1日)各地氣溫明顯偏低，可能出現10度以下低溫。尤其13縣市非常寒冷，部分地區「輻射冷卻」作用更勝昨日，晨間氣溫降至6度以下，民眾宜多加注意防範。

發布低溫特報20縣市當中，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣13縣市被列為非常寒冷的橙色燈號，有6度以下氣溫發生的機率，當地民眾務必注意防範。

另外，列寒冷等級的黃色燈號警示地區，包括基隆市、台北市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣7縣市，有10度以下氣溫發生的機率，當地民眾也要多加保暖。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，從衛星雲圖看到海面上「胞狀雲」已消失，代表「寒流」正在減弱中，所以清晨各地最低氣溫比昨晨略升1至2度；但各地晴朗無雲，平地風力微弱，部分地區「輻射冷卻」作用甚至比昨晨還強，竹苗及花東的氣溫降比昨晨還低。

截至今晨05：26，各區平地最低氣溫如下：桃竹苗約4度(大溪3.9度、峨眉3.7度、西湖3.8度)、新北約6度(深坑區5.8度)、中部約6度(南投中寮5.6度、雲林斗南6.1度、嘉義東區6.5度)、南部約6度 (台南佳里區6.0度、高雄內門區6.2度)；宜、花、東約6至8度(東澳8.1度、光復6.8度、瑞和6.7度)、台北市約6度(大安區6.4度)。

(中時電子報)