廖科溢在《雲端裡的49天》的中央山脈探索之旅，日前來到南投縣仁愛鄉，本趟廖科溢從「能高越嶺古道」出發，帶大家找尋駐在所遺址，探詢保線所現況。一大早就來到了西段屯原登山口，讓廖科溢興致勃勃地說：「我覺得其實登山蠻好玩的，就是一開始走會覺得特別辛苦，可能身體沒有這麼適應，但是走一段之後會覺得越走越輕鬆漸入佳境。」於是，預計五天的行程就此展開。

廖科溢試射布農族傳統的弓箭。（圖／亞洲旅遊台提供）

才剛踏入「能高越嶺古道」，不到10分鐘的路途就遇上崩壁路段，這裡地質鬆軟加上雨水多的緣故，當時的921大地震又使得地質更為鬆動，許多建設都已崩壞，原有的6座吊橋也只剩下3座得以行走，但因路況寬闊平坦，仍被喜愛登山的山友笑稱為「通往中央山脈的高速公路」，而走在古道上沿路也看見許多植被，豐富的自然生態更是讓廖科溢數度駐足，欣賞之際他也不忘提醒大家：「別忘了留意腳下的花草。」最後廖科溢來到2360公尺的雲海保線所紮營留宿，隔日準備出發「天池山莊」。

隔天再度啟程，沒走多久導演就接到一通電話，原來是颱風居然在這個時候來攪局了，所以為了大家的安全考量，也不浪費社會資源，團隊只好選擇下撤。下了山後，廖科溢從武界出發拜訪布農族曲冰部落，除了了解布農族祭槍文化，也學習如何就地取材做陷阱，更探訪了布農族文化中心。

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(中時電子報)