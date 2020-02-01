今（1日）清晨持續受寒流及輻射冷卻效應影響，各地天氣仍相當寒冷，低溫僅6至10度，其中最低溫出現在新竹縣峨眉的3.5度；明（2日）白天氣溫逐漸回升，不過下周二（4日）以及下周六（8日）受到東北季風影響，北台灣天氣稍涼。氣象專家吳德榮提醒，下周有兩波鋒面，天氣呈現3天1小波的週期變化。

受到寒流影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象局今晨6時許持續發布低溫特報：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象局指出，下周日、一（2、3日）寒流逐漸減弱，清晨夜裡輻射冷卻影響，氣溫仍低，白天氣溫逐漸回升，北部及東半部高溫約20至23度，其他地區24至26度，中南部留意日夜溫差大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有花東偶有局部短暫雨。

下周二、三（4、5日）東北季風影響，北台灣天氣稍涼，高溫回到16至20度。下周四、五（6、7日）東北季風稍減弱，東半部地區和北部山區仍有局部短暫雨，其餘地區則是多雲到晴。到了下周六、下下周一（8日至10日），東北季風有增強的趨勢，北部及東北部天氣再轉涼。

另外吳德榮也在「三立準氣象·老大洩天機」中提到，昨晚（31日）至今晨（1日）衛星雲圖顯示，海面上「胞狀雲」已消失，代表「寒流」正在減弱中。根據最新模式模擬顯示，下周二、三（4、5日）鋒面抵達，北部、東半部雲量增多，有局部短暫雨；鋒後的冷空氣雖不強，但北台灣高溫下降、天氣轉「濕冷」；中南部影響輕微、僅雲量略增。下周四（6日）天氣好轉，氣溫回升，不過下周五（7日）另有一波鋒面抵達，迎風面受影響。

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(中時電子報)