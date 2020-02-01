歡慶情人節，星巴克再推優惠活動，今（1日）起連14天可抽飲品「買一送一」的優惠，而麥當勞也祭出開春優惠券，下周三之前到櫃台可享大薯買一送一等七項超值優惠。

繼開工日的優惠後，星巴克再推情人節「LOVE IS LOVE」活動，即日起至2月14日，連續14天透過連結，皆可抽取飲品買一送一等優惠，讓有情人、單身者都可以一起慶祝情人節。

除此之外，麥當勞也祭出「開春獨享優惠券」，在2月5日之前，只要前往櫃檯點餐，即可享有大薯買一送一、冰炫風買一送一等超值優惠。

(中時電子報)