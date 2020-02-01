據大陸媒體河南日報報業集團報導，中國科學院上海藥物所與武漢病毒所聯合發布，研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。消息傳出，使哪些廠商能製造與供應雙黃連口服液，成市場關注焦點，而大陸股市將在2月3日，於農曆年後首次開紅盤，該報導是否具穩效益，也引發聯想。

據河南日報報業集團指出，目前在大陸被批准可生產雙黃連口服液企業共有12家，總計有13個生產批號如下：

分別是黑龍江瑞格制藥有限公司(國藥准字Z10910017)、南太龍藥業股份有限公司 (國藥准字Z41020565)、黑龍江省林寶藥業有限責任公司(國藥 准字Z23020924)、東莞市亞洲制藥有限公司(國藥准字 Z44021947)、哈藥集團三精製藥有限公司(國藥准字 Z10920053)與河南太龍藥業股份有限公司(國藥准字 Z20133010)。

另有南陽市新生制藥有限公司(國藥准字 Z41022093)、黑龍江金九藥業股份有限公司(國藥准字 Z20123086)、河南福森藥業有限公司(國藥准字Z41022325)、 河南天地藥業股份有限公司(國藥准字Z41021468)、哈爾濱中藥 四廠有限公司(國藥准字Z10910024)、黑龍江珍寶島藥業股份有 限公司(國藥准字Z10910031)、黑龍江喜人藥業集團有限公司 (國藥准字723021566)。

(工商 )