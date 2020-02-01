據河南日報報業集團與官媒人民日報等大陸媒體最新報導的武漢肺炎消息指出，中國科學院上海藥物所與武漢病毒所聯合發布，研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。

據陸媒報導指稱雙黃蓮口服液由金銀花、黃芩與連翹三味中藥組成。中醫認為，這三味中藥具清熱解毒、表里雙清作用。現代醫學研究認為，雙黃連口服液具有廣譜抗病毒、抑菌、提高機體免疫功能的作用，是目前有效的廣譜抗病毒藥物之一。

據了解，武漢肺炎疫情持續在大陸與全球擴散，因此大陸媒體聲稱找到解藥了，引爆陸媒幾乎在元月31日整晚都在報導相關訊息，包括哪些廠商在製造雙黃連口服液，與該口服液也曾具抗SARS冠狀病毒作用，也曾陸續証實對流感（H7N9、H1N1、H5N1）、嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒、中東呼吸綜合征冠狀病毒具明顯抗病毒效應。

不過，雙黃連口服液的療效，是否真如陸媒講的那麼有效，還有待台灣醫藥衛生單位進一步查証。

(工商 )