大陸武漢肺炎確診人數已正式突破萬人，面對疫情處在失控邊緣，急需更多專業醫療介入，湖北武漢正在以最快速度趕工，興建「火神山」及「雷神山」2間醫院，專門收治武漢肺炎患者。武漢市市長周先旺對外證實，火神山醫院2月3日起，將開始收治病人，雷神山則是會在2月6日起，也加入收治病人行列。

火神山醫院的施工現場，爆發工人大亂鬥。（圖／翻攝自YouTube）

根據大陸《央視新聞》報導，湖北省政府昨天（31日）召開記者會，市長周先旺表示，「火神山醫院」和「雷神山醫院」是依照當初北京小湯山醫院模式所建設的，醫院內部主要按照戰地醫院的方式進行設計。

周先旺解釋，火神山醫院可以設置多達1000張病床，將於2月2日晚上交付投用、2月3日開始收治病人；雷神山醫院可以設置1500張病床，預計將在2月5日晚間交付、2月6日起正式收治病人。

環球網報導，火神山醫院在昨天晚間11點49分已經全部通電亮燈，屆時應該可以依照所訂的進度完工使用。

而武漢如火如荼趕工興建「火神山醫院」，還開放24小時直播讓全民監工，結果在直播中，意外拍到了火山神醫院建築工人，因為道路開挖時間有誤會，爆發兩派人馬大亂鬥的場面，引發許多網友的討論。後來在現場的項目指揮部，協調好現場施工順序，這才化解衝突，恢復正常施工。

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(中時電子報)