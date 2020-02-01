武漢肺炎疫情蔓延、范瑋琪口罩風波持續延燒，擔任「心有所鼠」鼠年燈節活動策展人的黃子佼（佼哥），31日出席開幕活動時被媒體問到范瑋琪在私人臉書上失言爆粗口事件，他低調表示過年都在玩樂高，不清楚細節，但也語重心長的說：「在自媒體的時代，不要以為發在自己的帳號就是隱私，只要有一個人看到就是公開，除非你發文是鎖定一個人欣賞，所以任何情緒性的字眼都要三思，尤其是公眾人物，你要帶來好的影響、不是壞的。」

對於范瑋琪口罩風波，黃子佼表示自媒體時代發文要三思。（圖／彭子桓攝）

佼哥也說自己因為疫情影響，截至今天已有4項工作取消，收入損失粗估超過6位數，但不願透露詳細金額數字，「要有同理心共體時艱，不能說損失，沒有賺到的錢就不是你的。」而原訂在4月19日舉行的婚宴，他表示親朋好友時間早早訂好，根本無從更改，也已跟未婚妻孟耿如做好最壞的打算，真的辦不成就改成線上直播，也是一種另類回憶，而佼哥還還打趣表示，「直播不僅可以換到4套禮服，換到8套都可以，搞不好收看人數還破紀錄。」十分豁達。

對於范瑋琪引起的口罩風波，佼哥明白表示武漢肺炎事件不僅是公眾的事情，也已是全球的事，這次的事件，剛好是個機會教育，相信也給范瑋琪上了一課，藝人重要的就是娛樂、歡樂，佼哥也直說：「如果反過來講，政治人物來批評演藝圈，也會被覺得不合適。」

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(中時電子報)