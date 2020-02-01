不只雙11，情人節一個人過也能享好康！台北中山希爾頓逸林酒店針對西洋情人節，推出「逸起歡度情人節」套餐與相關優惠，Alley麗餐廳Marco主廚以最擅長的中西Fusion料理碰撞出愛的火花，推出情人節專屬套餐，美國菲力搭配羽衣甘藍與豆酥，混搭異國風。更推出單身一人用餐祭出5折優惠，打破情人節只能是兩人世界的刻板印象。

浪漫情人節，美味料理不可少！台北中山希爾頓逸林酒店Alley麗餐廳推出情人節套餐，由Marco主廚精心設計Fusion創意料理饗宴，以熟成鴨胸開啟味蕾序曲，有別於一般做法，改以雪裡紅、山蘿蔔葉方式呈現出中西混搭風味。

DTtpe-Alley麗餐廳情人節套餐。（中山希爾頓逸林酒店 提供）

而熱前菜以充滿口感的土雞肉搭配紅蔥頭燉飯佐魚子醬加香菜苗，完全顛覆食材搭配的想像。主餐則選擇美國頂級菲力牛排搭配羽衣甘藍，並使用豆酥做點綴，碰撞出意想不到的風味。

Alley麗餐廳情人節套餐將於02/14-02/15晚餐時段供應，並推出「逸起歡度情人節」優惠。雙人浪漫晚餐可享8折，3-6人以上用餐最低可享6折優惠，再送氣泡酒無限暢飲！不管是單身的朋友在情人節犒賞自己、閨蜜們想一起Double Dating或三五好友舉辦單身萬歲派對。

台北中山希爾頓逸林酒店「Alley麗餐廳」。（中山希爾頓逸林酒店 提供）

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(中時電子報)