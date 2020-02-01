大陸外交部證實，已經有62個國家針對大陸公民採取了入境管制措施，嚴防新冠病毒入境。

美國之音1日報導，這62個國家有6個國家對大陸公民採取了簽證收緊措施，4個國家採取入境限制措施，5個國家對護照簽發地為「湖北」及有「湖北」旅行經歷的人員進行重點入境管控，47個國家則對入境的大陸公民採取體溫檢測和健康狀況申報等措施。

路透報導，新加坡政府1月31日宣布，2月1日起禁止所有大陸人和過去14天內去過大陸的外國人入境，在新加坡中轉的旅客也包括在內，但當地居民和持有有效工作許可、學生簽證和長期訪問許可的人除外。衛生部在一份聲明中說，「有鑑於從中國大陸其它地區抵達的新旅客可能增加病毒的傳播，衛生部認為此刻有必要採取額外的謹慎防範措施」。

日本首相安倍晉三1月31日召開政府會議，討論新冠病毒時宣布，將暫時禁止過去兩個星期內去過大陸湖北省的外國人入境。

俄羅斯同一天發現兩起新冠病毒的感染病例，兩名病患都是大陸公民，目前在俄羅斯遠東地區被隔離。俄羅斯政府同日宣布，立即暫停所有前往大陸的直航，只有俄羅斯航空公司的航班除外。大陸南航、海南航空、大陸國航和大陸東航的班機依然可以在莫斯科國際機場降落，但需要在單獨航站樓停靠，以減少對其他人員的傳染。俄羅斯政府已經在與大陸長達4300公里的邊境線上關閉了入境口岸的行人和車輛通行，但貨運列車和往返於莫斯科和北京之間的客運列車依然可以越境通行。

義大利政府31日宣布，義大利和大陸之間的所有航班暫時停航。在此之前，義大利報告發現兩起新冠病毒的感染病例。

緬甸政府也採取措施，保護本國免受新冠病毒的侵襲。緬甸政府發言人說，大陸南方航空公司一架班機31日從廣州飛抵緬甸仰光機場，一名大陸乘客被發現出現類似新冠病毒感染的症狀，被送往仰光一家醫院隔離治療。兩名緬甸人被允許下飛機，回家自動隔離14天，飛機上其餘人員原機返回了廣州。

(中時 )