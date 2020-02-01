針對武漢肺炎疫情延燒，高雄市長韓國瑜表示，如果疫情大爆發，要興建大型隔離所來治療，場地考量鳳雄營區。此話一出，引發外界軒然大波，更有網友批草包！

韓國瑜31日與行政院共同召開防疫會議，隨後到路竹天后宮參拜時呼籲，高雄市民不要過度慌亂，但擔心疫情大爆發，表示「要將患者集中到大型收容場所」，韓也補充站在政府立場必須有短中長期規畫，至於場地和經費，目前與兵役處同步規劃鳳雄營區，作為暫住隔離場所。

沒想到此話一出，網友大傻眼，直言「韓導在落選沉潛了這些日子後，宣布的重大計畫就是要興建肺炎收治中心？天啊！高雄人趕快把他弄掉吧」、「萬一疫情控制住，你蓋蚊子館給誰住」、「過了一個年智商還是一樣~令人安心」、「他到底在衝三小」、「原本罷免的火已經快熄滅了，韓總親自提油來澆，真的是不怕台灣政壇沒有笑話耶」、「有白紙黑字嗎」、「然後又要怪中央了嗎」？

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)