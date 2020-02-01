劉樂妍生氣范瑋琪不該道歉。（圖／中時資料照片；翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍回應網友。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

因不滿口罩禁止出口一個月，范瑋琪日前在臉書飆髒話並大罵「狗官」，昨(1/31)傳出范瑋琪透過立委何志偉想親自向蘇貞昌院長道歉，但被婉拒。長期定居在大陸的劉樂妍今凌晨見此則不滿，開嗆：「道什麼歉吶！罵都罵了，狗官就是狗官！既然都要罵他，就頂天立地的罵他大聲的罵！！」

劉樂妍見范瑋琪有意當面道歉，直指：「罵完再道歉，你何必呢？罵給全中國人聽爽就好了啊！你去找台獨原諒你？為什麼要求他原諒？求他原諒我們不爽啦！」並說現在是站隊的時刻，「你站中間大家都不爽！」

劉樂妍更比喻說，假如你今天打人，而且這人打得舉國歡騰、人人叫好，結果你又跑去跟那人道歉，反而會讓其他人不滿，稱就算要道歉，也應該說：「對不起呀，我早看你不爽，想打你了，忍這麼久，拖這麼晚才打你，真是我的錯，請再接受我一拳」，有網友問她：「來罵大陸領導人試試看」，劉樂妍則回應：「做的很好，有什麼好罵的？」

(中時電子報)