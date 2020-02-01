2020台北燈節將在2月8日元宵節當天於台北東、西區登場。今年是鼠年，西區主燈「躲貓貓」，除了小老鼠，也有可愛貓咪！8日開幕當天西門主展演區主舞台，將邀請「國民姊夫」EXILE AKIRA擔任表演嘉賓，他將率領EXPG STUDIO TAIPEI舞者，與未來性十足的培訓團體MAGMA，共同在台北燈節開幕式中演出！

東區主燈展風神。（圖取自台北市政府觀光傳播局 官網）

2020台北燈節即將在2月8日元宵節當天至2月16日，於台北東、西區串聯登場！今年台北燈節首度以東西雙主場的概念，規劃南港、西門兩個主展演區，共同演繹今年台北燈節主題：「TOGETHER WE GLOW，轉洞台北轉動光」。

2020台北燈節於開幕當天將邀請「國民姊夫」EXILE AKIRA擔任表演嘉賓。（圖取自台北旅遊網）

充滿童趣的西區主燈「躲貓貓」，突破過去燈節單一生肖形象的限制，以夢幻與童真的元素，在西門町街頭打造一個巨大的夢境場景，把熟悉的街廓改寫成如繪本般的繽紛。 這項作品中，原本生肖的主角鼠寶寶，將與比牠身形龐大的貓咪共同展演，民眾可穿梭在作品的下方，整件作品總高度達9公尺，也是近年在西門町最高的主燈，

主燈設計師林舜龍表示，鼠寶寶將以空飄氣球的方式，與透明FRP打造的大貓咪，在燈節期間，以每半小時的燈光秀共同展演這充滿童趣的故事，他也透露，貓咪的白色貓毛，將以大量的瓶刷及光纖材質製作，展現更接近真實的趣味感。燈節期間，主燈附近的主舞台，除了2月8日開幕典禮，每晚6點到10點的整點，也有FOCA福爾摩沙馬戲團與主燈燈光秀共同演出

此外，這次2020台北燈節還有一亮點，8日開幕當天西門主展演區主舞台，將邀請「國民姊夫」EXILE AKIRA擔任表演嘉賓。AKIRA是日本知名唱跳樂團EXILE放浪兄弟的主要成員之一，去年他與台灣人心中永遠的女神「志玲姊姊」林志玲結婚後，在台知名度大增，馬上成為台灣人的「國民姊夫」。這次台北燈節特別邀請他在開幕式演出，他也很阿莎力的答應，抽出他在各地巡迴演出工作的空檔來到台灣演出。

EXPG STUDIO TAIPEI的培訓團體MAGMA將與「國民姊夫」EXILE AKIRA於2020台北燈節開幕當天共同演出。（圖取自台北旅遊網）

這場2020台北燈節開幕特別演出，EXILE AKIRA將親自帶領來自日本的LED DANCERS與EXPG STUDIO TAIPEI的成人學員與兒童學員一同帶來舞蹈演出，整場表演將以組曲方式，音樂以EXILE放浪兄弟的歌曲，加上經紀公司LDH旗下其他日本藝人歌曲共同串連而成，整段演出舞者將多達40人，舞台規格也超過過去台北燈節規模；而同場共同演出的還有EXPG STUDIO TAIPEI的培訓團體MAGMA，由兩位主唱SEAN、ALAN及四位舞者MT、JUN、ANDY、RICH組成的唱跳團體MAGMA，

2020台北燈節將在2月8日至16日在台北東、西區登場。

(中時電子報)