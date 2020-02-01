讓所有球迷期待已久的湖人「小皇帝」詹姆斯全新刺青樣貌終於曝光！詹皇在1日湖人主場出戰拓荒者賽前，總算在個人IG上面曝光特地在左大腿正面刺下的全新毒蛇刺青，且寫，「我的兄弟！＃一生曼巴＃安息布萊恩＃安息吉安娜」

這個全新刺青是詹姆斯先前跟「一眉哥」安東尼戴維斯一起去刺的，當時並未曝光整個樣貌，就算昨天出席湖人訓練，詹皇也始終沒讓外界看清楚這個全新刺青，如今搶在湖人即將進行布萊恩過世之後的首場比賽之前公布，也算表達悼念。

詹姆斯上季從騎士跳槽湖人，等同接下布萊恩退役後的湖人當家球星地位，兩人關係也逐漸變得親密，所以當詹皇在從費城返回洛杉磯的湖人專機上面得知噩耗，當場痛哭失聲，甚至連下了飛機後，都在停機坪頻頻拿著面紙拭淚。

詹姆斯不只刺了全新刺青悼念布萊恩，更在自己休息室置物櫃旁邊，掛上布萊恩24號湖人球衣，似乎想要隨著看著這件球衣，激勵自己努力帶領湖人本季奪冠。

詹姆斯特別在自己休息室置物櫃旁邊掛上布萊恩24號球衣。(取自湖人官方推特)

(中時 )