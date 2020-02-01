柯文哲出席台北市政府首長共識營｜2020.2.1

武漢肺炎疫情延燒，口罩吃緊，很多民眾都反映買不到口罩，台北市長柯文哲今受訪時也對政府口罩政策提出意見。

柯表示到現在都看不出中央是如何分配口罩，建議要公開透明、「最好在今早就公布口罩分配辦法」，否則一旦疫情爆發將成政治風暴。若中小學開學，北市一天就需要28萬份口罩，不得了！

柯文哲表示：「我的專業知識告訴我，台灣的疫情大概再一周就會決定『勝敗』，所以非常關鍵。」

(中時電子報)