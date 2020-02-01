影》柯P也看不下去！不知「中央如何分配口罩」 08:502020/02/01 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲出席台北市政府首長共識營｜2020.2.1 武漢肺炎疫情延燒，口罩吃緊，很多民眾都反映買不到口罩，台北市長柯文哲今受訪時也對政府口罩政策提出意見。 柯表示到現在都看不出中央是如何分配口罩，建議要公開透明、「最好在今早就公布口罩分配辦法」，否則一旦疫情爆發將成政治風暴。若中小學開學，北市一天就需要28萬份口罩，不得了！ 柯文哲表示：「我的專業知識告訴我，台灣的疫情大概再一周就會決定『勝敗』，所以非常關鍵。」 (中時電子報) #口罩 #柯文哲 #分配 #北市 #口罩之亂 也許您會感興趣 推薦閱讀 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 柯文哲是逆風之王嗎？網友神分析 10:002020/01/29 政治 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 11:212020/01/30 財經 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 選舉送的口罩能防疫？新立委洪孟楷：是醫療用口罩 15:542020/01/31 政治 口罩亂象 政府成亂源！統一徵用限購 全民瘋搶買 04:102020/02/01 生活新聞 政治熱門新聞 罷韓連署兩天七萬份！網友：裝乖無效？ - 政治 陳揮文問罷韓會過嗎？高雄人爆結局 - 政治 第二階段罷韓連署若過 趙少康建議韓國瑜這樣做 - 政治 賴士葆戴口罩進超商 竟看到一個奇景 - 政治 年輕人為何不愛國民黨？趙少康曝殘忍真相！ - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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