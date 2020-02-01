歌手范瑋琪因不滿行政院長蘇貞昌禁止口罩出口1個月，在私人臉書飆罵蘇揆是「狗官」，被台灣網友圍剿罵爆，但大陸網友紛紛相挺，連黃安都來送暖，兩岸網友對口罩議題，態度截然不同。不過在此同時，也常往來中國大陸娛樂圈的女星賈靜雯，因為從武漢肺炎疫情爆發後，沒有在微博貼出與疫情相關的文章，導致大陸網友玻璃心碎，讓沒表態的她，被對岸網友出征抵制。

有PTT網友表示，賈靜雯疑似因為微博最新的貼文，停留在上月19日她分享自家尾牙的照片，後來就沒有更新貼文，疑似被中國大陸網友出征，有不少人在留言處批評她「現在國家出了這麼大的事，一個微博都沒有。來中國圈錢倒是很勤快，但作為公眾人物，在國家榮耀或者危難需要發聲的時候，一個字都沒有，太失望了」、「

特意來看看你的微博，平時好喜歡你的，但太失望了，原來國慶的時候你都沒有發聲，中國那麼多人支持你，現在武漢重大疫情，你真的毫無作為，再不會粉你了」。

不知道是不是被網友批評，賈靜雯昨天終於更新微博，就po出影片對身陷武漢肺炎的大陸民眾信心喊話，但仍有網友不領情，痛批她「人家罵了你，你才發的」、「

呼籲台灣當局捐口罩才是正經的」，而這些留言也在台灣網友間引起議論，不少人對大陸網友玻璃心的程度感到傻眼。

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(中時電子報)