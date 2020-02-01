大陸政府包機接回滯留國外的湖北同胞。1月31日，外交部會同有關部門和有關駐外使領館，緊急協調派出3架次包機，從泰國曼谷、馬來西亞沙巴州、日本東京等地分別接回滯留海外的湖北同胞共310人。

新華社1日報導，此前，受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響，一些湖北特別是武漢公民回國遇到困難。中共中央和國務院領導高度重視，指示要盡快妥善安排滯留海外的湖北特別是武漢公民回國。

報導指出，大陸外交部貫徹中共中央工作部署，立即行動，緊急協調民航等主管部門，並指導有關駐外使領館匯總滯留海外的湖北民眾資訊，並同駐在國有關部門密切溝通，為該行動提供必要支持和便利。在不到24小時內，順利安排民航包機，本著自願和自費原則，將有關人員直接接回武漢。每架飛機均配備必要醫護人員和防護設備，按規定採取了預先健康檢查和疫情防控措施。

新華社報導，順利回家的湖北民眾紛紛感謝中共中央的關懷，表示在當前防控疫情的嚴峻形勢下，他們更加感受到祖國的偉大力量，更加深切地體會到國家的制度優勢，相信在中共中央堅強領導下，大陸一定能夠盡快戰勝疫情，恢復正常的生活。

(中時 )